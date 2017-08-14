Вєсті.UA. Радикальний месія Ляшко. Гімн міністра соцполітики

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – Олег Ляшко постійно наголошує на тому, що ніхто не розуміє народ краще за нього, більше, напевне, відчуває тільки потреби корів та всякої іншої живності, й у цій любові до тварин фактично гуляє по лезу ножа. Міністр соцполітики Олександр Рева сколихнув всю країну, пояснивши, що українці витрачають на їжу 50% усіх коштів, але не тому що харчі дорогі, а тому щ

Також у випуску: Мер Конотопа вчиться у своїх ворогів. Каплін знайшов довідку Іллі Ківи від психіатра. Попри гучні заяви, російські банки продовжують безперешкодно працювати на території України.

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