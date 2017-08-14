Вєсті.UA. Радикальний месія Ляшко. Гімн міністра соцполітики
Вєсті.UA 20:29, сьогодні 95 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – Олег Ляшко постійно наголошує на тому, що ніхто не розуміє народ краще за нього, більше, напевне, відчуває тільки потреби корів та всякої іншої живності, й у цій любові до тварин фактично гуляє по лезу ножа. Міністр соцполітики Олександр Рева сколихнув всю країну, пояснивши, що українці витрачають на їжу 50% усіх коштів, але не тому що харчі дорогі, а тому щ
Також у випуску:
Мер Конотопа вчиться у своїх ворогів.
Каплін знайшов довідку Іллі Ківи від психіатра.
Попри гучні заяви, російські банки продовжують безперешкодно працювати на території України.
Джерело: 24 Канал
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