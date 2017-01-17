Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 17 січня – що треба зробити, аби високопосадовці не обманювали? Лише сироватка правди. "Денег нет, но ви молитесь". Схоже так в окупованому Криму почули російського прем'єра Дмитра Медведєва. Та вже взялися до справи.

Також у випуску: Чудодійне зцілення корумпованого судді питанням від журналіста. Як українська наука та політика випередила німців, та обрала неандертальця до парламенту. За чим Кличко поїхав на український бізнес-ланч Пінчука на економічному форумі у Давосі.

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