Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA 22:02, сьогодні 228 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 17 січня – що треба зробити, аби високопосадовці не обманювали? Лише сироватка правди. "Денег нет, но ви молитесь". Схоже так в окупованому Криму почули російського прем'єра Дмитра Медведєва. Та вже взялися до справи.
Також у випуску:
Чудодійне зцілення корумпованого судді питанням від журналіста.
Як українська наука та політика випередила німців, та обрала неандертальця до парламенту.
За чим Кличко поїхав на український бізнес-ланч Пінчука на економічному форумі у Давосі.
Джерело: 24 Канал
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