Вєсті.UA. Спасти рядового Насірова. Розстріл поліцейських за аварію

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 30.05 – Роман Насіров дуже потребує допомоги. І врятувати його можуть лише в США. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що перші троє поліцейських, які потраплять на новеньких автомобілях в аварію, будуть розстріляні.

Також у випуску: Чому прорвало трубу у Києві: чотрівшина від Кличка. Ляшко надихнув політиків займатися спортом. Чи підтримують українці легалізацію марихуани. Український "ДіКарпіо" влаштував ДТП на львівській трасі.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter