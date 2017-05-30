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Вєсті.UA. Спасти рядового Насірова. Розстріл поліцейських за аварію

Вєсті.UA 21:42, сьогодні 433 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 30.05 – Роман Насіров дуже потребує допомоги. І врятувати його можуть лише в США. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що перші троє поліцейських, які потраплять на новеньких автомобілях в аварію, будуть розстріляні.

Також у випуску:

Чому прорвало трубу у Києві: чотрівшина від Кличка.

Ляшко надихнув політиків займатися спортом.

Чи підтримують українці легалізацію марихуани.

Український "ДіКарпіо" влаштував ДТП на львівській трасі.

Теги: Роман Насіров Вєсті.UA Арсен Аваков Поліція Віталій Кличко Наркотики
Джерело: 24 Канал
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