Вєсті.UA. Спасти рядового Насірова. Розстріл поліцейських за аварію
Вєсті.UA 21:42, сьогодні 433 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 30.05 – Роман Насіров дуже потребує допомоги. І врятувати його можуть лише в США. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що перші троє поліцейських, які потраплять на новеньких автомобілях в аварію, будуть розстріляні.
Також у випуску:
Чому прорвало трубу у Києві: чотрівшина від Кличка.
Ляшко надихнув політиків займатися спортом.
Чи підтримують українці легалізацію марихуани.
Український "ДіКарпіо" влаштував ДТП на львівській трасі.
Джерело: 24 Канал
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