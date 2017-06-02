Вєсті.UA. Страус Плотницький. Ані Лорак – патріот

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 02.06 – життя страусів стало ще гіршим. після Віктора Федоровича Їхнє добре ім'я запаскудили ще і луганські терористи. Ані Лорак хоче повернутись в Україну, навіть зробила фото в вишиванці.

Також у випуску: Михайло Добкін висловив свою думку про візовий режим з Росією. Хосе Угас про боротьбу з українськими корупціонерами. В Києві навіть знайшли найболючіше місце для представника КГБ-НКВД.

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