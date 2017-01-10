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Вєсті.UA. Трампобал для Ляшка. Політичний календар на 2017 рік

Вєсті.UA 19:44, сьогодні 233 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 10 січня – Лідер українських радикалів заявив, що отримав запрошення на інавгурацію Дональда Трампа. Художник створив креативний календар із зображенням ключових українських політиків.

Також у випуску:

Віталій Кличко став українським Айс Вентурою.

Для чого 70-річний Микола Азаров знову з’явився на екранах.

Новорічний маразм від бойовиків "ДНР".

Чи вистачає українцям на їжу – деталі у цифрах.

Теги: Микола Азаров Дональд Трамп Вєсті.UA Олег Ляшко
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