Вєсті.UA. Трампобал для Ляшка. Політичний календар на 2017 рік

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 10 січня – Лідер українських радикалів заявив, що отримав запрошення на інавгурацію Дональда Трампа. Художник створив креативний календар із зображенням ключових українських політиків.

Також у випуску: Віталій Кличко став українським Айс Вентурою. Для чого 70-річний Микола Азаров знову з’явився на екранах. Новорічний маразм від бойовиків "ДНР". Чи вистачає українцям на їжу – деталі у цифрах.

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