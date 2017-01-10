Вєсті.UA. Трампобал для Ляшка. Політичний календар на 2017 рік
Вєсті.UA 19:44, сьогодні 233 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 10 січня – Лідер українських радикалів заявив, що отримав запрошення на інавгурацію Дональда Трампа. Художник створив креативний календар із зображенням ключових українських політиків.
Також у випуску:
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