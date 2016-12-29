Вєсті.UA. У бідолашного Бєні хочуть забрати ще дещо. Для кого агресор досі друг

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 29.12 – не встигли висохнути чорнила під документами про націоналізацію Привату, як біда замайоріла над іншою власністю Ігоря Коломойського – телеканалом "1+1".

Також у випуску: Депутат з "Опозиційного блоку" гордо називає країну-агресора своїм братом. Що українці шукали в Google в 2016 році. Як депутати помпезно подарували туалет школярам. В "ДНР" народився новий міф про те, як українці нібито рвуться в недореспубліку.

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