Вєсті.UA. У Захарченка весняне загострення маразму. Савченко хоче, щоб до неї торкалися

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 02.03 – він уявляв себе Наполеоном і планував захопити Британію. У ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченка – весняне загострення. Надія Савченко намагалася відмовитись від недоторканості. Все даремно. Бажання, аби до неї хтось торкнувся занесло її на окуповані території.

Також у випуску: Віталій Кличко підпрацьовує евакуатором. Епідемія комунізму вразила Олега Ляшка. Виснажений Шулявський міст.

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