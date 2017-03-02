Вєсті.UA. У Захарченка весняне загострення маразму. Савченко хоче, щоб до неї торкалися
Вєсті.UA 21:29, сьогодні 369 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 02.03 – він уявляв себе Наполеоном і планував захопити Британію. У ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченка – весняне загострення. Надія Савченко намагалася відмовитись від недоторканості. Все даремно. Бажання, аби до неї хтось торкнувся занесло її на окуповані території.
Також у випуску:
Віталій Кличко підпрацьовує евакуатором.
Епідемія комунізму вразила Олега Ляшка.
Виснажений Шулявський міст.
Джерело: 24 Канал
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