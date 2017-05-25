Вєсті.UA. Відбілення репутації Порошенка. "Качалка" Гончаренка

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 24.05 – за власну обмовку Петро Олексійович розплатився відповідним шевроном, спробувавши перевести все в жарт. То чому б тепер такий фокус не повторити іншому Порошенку – Михайлу. Олексій Гончаренко показав, який він сильний у Верховній Раді – нардеп зумів віджиматись і одночасно давати інтерв'ю.

Також у випуску: Кабмін в контакті. Чи схвалюють українці політику Петра Порошенка.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter