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Вєсті.UA. Віденський бал Фірташа. Фентезі від українців

Вєсті.UA 19:36, сьогодні 25 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 26.05 – олігарх Дмитро Фірташ не сумує, перебуваючи у засланні в Австрії,звідки не може вибратися. Тому на День народження скликає друзів. Серед українців з’явилися ті, хто може "гідно" представити Україну серед фантастів.

Також у випуску:

Чому українці – нація крайнощів.

Скільки фінустанов ліквідувала Гонтарєва як керівник НБУ.

Чому депутати у Раді дивляться на голі дупи.

Теги: Вєсті.UA Дмитро Фірташ Валерія Гонтарева Банки Російська пропаганда
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