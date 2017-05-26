Вєсті.UA. Віденський бал Фірташа. Фентезі від українців

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 26.05 – олігарх Дмитро Фірташ не сумує, перебуваючи у засланні в Австрії,звідки не може вибратися. Тому на День народження скликає друзів. Серед українців з’явилися ті, хто може "гідно" представити Україну серед фантастів.

Також у випуску: Чому українці – нація крайнощів. Скільки фінустанов ліквідувала Гонтарєва як керівник НБУ. Чому депутати у Раді дивляться на голі дупи.

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