Вєсті.UA. Війни Ляшка. Скільки українців відправились у РФ з початку року

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 03.08 – давно відомо, що Олег Ляшко чоловікам протистояти не може. Тому радикал змагається з жінками. Україна живе у двох вимірах: одні захищають кордон і відважно боряться з агресором, інші ж навпаки – намагаються потрапити до Росії.

Також у випуску: Росія завдала удару у відповідь Румунії через закритий повітряний простір Рогозіну. Про власний телеканал Мураєва, де політики матюкаються у прямому ефірі.

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