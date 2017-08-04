Вєсті.UA. Війни Ляшка. Скільки українців відправились у РФ з початку року
Вєсті.UA 20:46, сьогодні 22 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 03.08 – давно відомо, що Олег Ляшко чоловікам протистояти не може. Тому радикал змагається з жінками. Україна живе у двох вимірах: одні захищають кордон і відважно боряться з агресором, інші ж навпаки – намагаються потрапити до Росії.
Також у випуску:
Росія завдала удару у відповідь Румунії через закритий повітряний простір Рогозіну.
Про власний телеканал Мураєва, де політики матюкаються у прямому ефірі.
Джерело: 24 Канал
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