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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті.UA. Війни Ляшка. Скільки українців відправились у РФ з початку року

Вєсті.UA 20:46, сьогодні 22 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 03.08 – давно відомо, що Олег Ляшко чоловікам протистояти не може. Тому радикал змагається з жінками. Україна живе у двох вимірах: одні захищають кордон і відважно боряться з агресором, інші ж навпаки – намагаються потрапити до Росії.

Також у випуску:

Росія завдала удару у відповідь Румунії через закритий повітряний простір Рогозіну.

Про власний телеканал Мураєва, де політики матюкаються у прямому ефірі.

Теги: Вєсті.UA Олег Ляшко Румунія
Джерело: 24 Канал
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