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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті.UA. Як виглядає "розлучення" "Опоблоку". Програш Порошенка у Давосі

Вєсті.UA 19:41, сьогодні 623 Читать новость на русском
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Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" від 20 січня – колишні регіонали з "Опозиційного блоку" можуть розділитися. Хто кому достанеться? Український гарант безапеляційно програв одну з партій у Давосі.

Також у випуску:

Як українцям стало легше жити після продажу Ліпецької фабрики.

Чому Кличкові краще не говорити про географію.

Як американці приурочили інавгурацію Трампа до дня Криму, – версія пропагандистів.

Теги: Дональд Трамп Петро Порошенко Вєсті.UA Курйози Опозиційний блок Новини Криму Віталій Кличко
Джерело: 24 Канал
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