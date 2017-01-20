Вєсті.UA. Як виглядає "розлучення" "Опоблоку". Програш Порошенка у Давосі
Вєсті.UA 19:41, сьогодні 623 Читать новость на русском
Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" від 20 січня – колишні регіонали з "Опозиційного блоку" можуть розділитися. Хто кому достанеться? Український гарант безапеляційно програв одну з партій у Давосі.
Також у випуску:
Як українцям стало легше жити після продажу Ліпецької фабрики.
Чому Кличкові краще не говорити про географію.
Як американці приурочили інавгурацію Трампа до дня Криму, – версія пропагандистів.
Джерело: 24 Канал
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