Вєсті.UA. Як виглядає "розлучення" "Опоблоку". Програш Порошенка у Давосі

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" від 20 січня – колишні регіонали з "Опозиційного блоку" можуть розділитися. Хто кому достанеться? Український гарант безапеляційно програв одну з партій у Давосі.

Також у випуску: Як українцям стало легше жити після продажу Ліпецької фабрики. Чому Кличкові краще не говорити про географію. Як американці приурочили інавгурацію Трампа до дня Криму, – версія пропагандистів.

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