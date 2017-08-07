Вєсті.UA. Задні думки Добкіна. Порошенко копією Путина
Вєсті.UA 21:23, сьогодні 91 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 07.08 – тепер Михайлу Добкіну можна довіряти більше, він, на диво, влучно охарактеризував Росію. Щоби зрозуміти – варто думати і поводитися, як ворог, схоже, саме так і робитиме Президент України Петро Порошенко.
Також у випуску:
На яку суму США планують передати Україні протитанкові ракетні комплекси "Джавелін".
Чи вживає Дмитро Добкін наркотики.
Порятунок реформи МВС.
Джерело: 24 Канал
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