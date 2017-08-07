Вєсті.UA. Задні думки Добкіна. Порошенко копією Путина

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 07.08 – тепер Михайлу Добкіну можна довіряти більше, він, на диво, влучно охарактеризував Росію. Щоби зрозуміти – варто думати і поводитися, як ворог, схоже, саме так і робитиме Президент України Петро Порошенко.

Також у випуску: На яку суму США планують передати Україні протитанкові ракетні комплекси "Джавелін". Чи вживає Дмитро Добкін наркотики. Порятунок реформи МВС.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter