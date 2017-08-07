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Вєсті.UA. Задні думки Добкіна. Порошенко копією Путина

Вєсті.UA 21:23, сьогодні 91 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 07.08 – тепер Михайлу Добкіну можна довіряти більше, він, на диво, влучно охарактеризував Росію. Щоби зрозуміти – варто думати і поводитися, як ворог, схоже, саме так і робитиме Президент України Петро Порошенко.

Також у випуску:

На яку суму США планують передати Україні протитанкові ракетні комплекси "Джавелін".

Чи вживає Дмитро Добкін наркотики.

Порятунок реформи МВС.

Теги: Вєсті.UA Михайло Добкін Петро Порошенко США Зброя
Джерело: 24 Канал
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