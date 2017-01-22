Вєсті.UA. Жир. Чарівні наслідки закриття "Рошену". Чому Кличку краще не відкривати рота
Вєсті.UA 23:14, 21 січня 467 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 21 січня – як українцям стало легше жити після продажу Ліпецької фабрики. Хто прийшов на традиційний сніданок українського бізнесмена Віктора Пінчука.
Також у випуску:
Сергію Пашинському вкололи "сироватку правди".
Український гарант безапеляційно програв одну з партій у Давосі.
Кінець стосунків: Байден востаннє приїхав в Україну на посаді віце-президента США.
Як "важкохворий" суддя-корупціонер втікав від журналістів.
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Джерело: 24 Канал
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