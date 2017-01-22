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Вєсті.UA. Жир. Чарівні наслідки закриття "Рошену". Чому Кличку краще не відкривати рота

Вєсті.UA 23:14, 21 січня 467 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 21 січня – як українцям стало легше жити після продажу Ліпецької фабрики. Хто прийшов на традиційний сніданок українського бізнесмена Віктора Пінчука.

Також у випуску:

Сергію Пашинському вкололи "сироватку правди".

Український гарант безапеляційно програв одну з партій у Давосі.

Кінець стосунків: Байден востаннє приїхав в Україну на посаді віце-президента США.

Як "важкохворий" суддя-корупціонер втікав від журналістів.

Колишні регіонали з "Опозиційного блоку" можуть розділитися.

Теги: Вєсті.UA Петро Порошенко Новини Росії Віталій Кличко
Джерело: 24 Канал
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