Вєсті.UA. Жир. Чарівні наслідки закриття "Рошену". Чому Кличку краще не відкривати рота

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 21 січня – як українцям стало легше жити після продажу Ліпецької фабрики. Хто прийшов на традиційний сніданок українського бізнесмена Віктора Пінчука.

Також у випуску: Сергію Пашинському вкололи "сироватку правди". Український гарант безапеляційно програв одну з партій у Давосі. Кінець стосунків: Байден востаннє приїхав в Україну на посаді віце-президента США. Як "важкохворий" суддя-корупціонер втікав від журналістів. Колишні регіонали з "Опозиційного блоку" можуть розділитися.

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