Вєсті.UA. Жир. Ляшко запросив Трампа на інавгурацію. Повернення "Мотороли"

У підсумковій програмі "Вєсті.UA. Жир" за 24 грудня – Олег Ляшко сумнівається, чи їхати йому на інавгурацію Дональда Трампа. Бойовика "Моторолу" хочуть "оживити".

Також у випуску: Незмінний голкіпер київського "Динамо" заявив про закінчення кар'єри. Як "Кривавий пастор" України допомагав своїй тещі купити маєток. Депутати вперше за довгий час майже вчасно прийняла бюджет на 2017 рік. Азаров вирішив, що знову створить "уряд у вигнанні". Гройсман пожартував про дороги. Детективи НАБУ запрошують скандального суддю Чауса на чай. Михайло Поплавський підпрацьовує на стороні. Ще один священик РПЦ продає будинок з храмом.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter