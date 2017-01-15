Вєсті.UA. Жир. Ляшко запросив Трампа на інавгурацію. Повернення "Мотороли"
Вєсті.UA 23:06, 14 січня 530 Читать новость на русском
У підсумковій програмі "Вєсті.UA. Жир" за 24 грудня – Олег Ляшко сумнівається, чи їхати йому на інавгурацію Дональда Трампа. Бойовика "Моторолу" хочуть "оживити".
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Джерело: 24 Канал
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