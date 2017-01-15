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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Вєсті.UA. Жир. Ляшко запросив Трампа на інавгурацію. Повернення "Мотороли"

Вєсті.UA 23:06, 14 січня 530 Читать новость на русском
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У підсумковій програмі "Вєсті.UA. Жир" за 24 грудня – Олег Ляшко сумнівається, чи їхати йому на інавгурацію Дональда Трампа. Бойовика "Моторолу" хочуть "оживити".

Також у випуску:

Незмінний голкіпер київського "Динамо" заявив про закінчення кар'єри.

Як "Кривавий пастор" України допомагав своїй тещі купити маєток.

Депутати вперше за довгий час майже вчасно прийняла бюджет на 2017 рік.

Азаров вирішив, що знову створить "уряд у вигнанні".

Гройсман пожартував про дороги.

Детективи НАБУ запрошують скандального суддю Чауса на чай.

Михайло Поплавський підпрацьовує на стороні.

Ще один священик РПЦ продає будинок з храмом.

Теги: Дональд Трамп Вєсті.UA Олег Ляшко "Моторола" НАБУ РПЦ релігія Корупція Микола Азаров
Джерело: 24 Канал
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