Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського

У підсумковій програмі "Вєсті.UA. Жир" за 31 грудня – ізраїльська сторона скасувала візит Гросмана до їх країги через його анти-ізраїльське голосування. Після націоналізації "Приватбанку", держава не хоче продовжувати ліцензію телеканалу "1+1".

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