Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA 18:44, сьогодні 518 Читать новость на русском
У підсумковій програмі "Вєсті.UA. Жир" за 31 грудня – ізраїльська сторона скасувала візит Гросмана до їх країги через його анти-ізраїльське голосування. Після націоналізації "Приватбанку", держава не хоче продовжувати ліцензію телеканалу "1+1".
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Джерело: 24 Канал
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