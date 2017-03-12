Вєсті.UA. Жир. "Оскар" для Насірова. Будки Порошенка
Вєсті.UA 23:11, 11 березня 173 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 11 березня – Роман Насіров отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль лежачи і в залі суду. Український Президент озвучив свою версію того, що за життя має зробити "справжній чоловік".
Також у випуску:
Зв'язок між гардеробом Гонтаревої та фінансовою системою України.
Хід конем судді Миколи Чауса.
Куди дівати комуністичний непотріб.
Падіння дому Ахметових.
Що сталося з психікою Нікіти Джигурди.
Чудотворний візит Тетяни Чорновол до блокувальників.
Джерело: 24 Канал
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