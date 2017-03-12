Вєсті.UA. Жир. "Оскар" для Насірова. Будки Порошенка

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 11 березня – Роман Насіров отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль лежачи і в залі суду. Український Президент озвучив свою версію того, що за життя має зробити "справжній чоловік".

Також у випуску: Зв'язок між гардеробом Гонтаревої та фінансовою системою України. Хід конем судді Миколи Чауса. Куди дівати комуністичний непотріб. Падіння дому Ахметових. Що сталося з психікою Нікіти Джигурди. Чудотворний візит Тетяни Чорновол до блокувальників.

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