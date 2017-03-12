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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Вєсті.UA. Жир. "Оскар" для Насірова. Будки Порошенка

Вєсті.UA 23:11, 11 березня 173 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 11 березня – Роман Насіров отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль лежачи і в залі суду. Український Президент озвучив свою версію того, що за життя має зробити "справжній чоловік".

Також у випуску:

Зв'язок між гардеробом Гонтаревої та фінансовою системою України.

Хід конем судді Миколи Чауса.

Куди дівати комуністичний непотріб.

Падіння дому Ахметових.

Що сталося з психікою Нікіти Джигурди.

Чудотворний візит Тетяни Чорновол до блокувальників.

Теги: Вєсті.UA Роман Насіров Петро Порошенко Валерія Гонтарева Рінат Ахметов
Джерело: 24 Канал
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