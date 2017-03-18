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Вєсті.UA. Жир. Остання з Гонтарєвих. "Найдуховніша" українська єпархія

Вєсті.UA 20:19, сьогодні 65

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 18 березня – Валерія Гонтарєва збирається передати свій досвід іншим поколінням. Як виявилось, найбагатша в Україні православна єпархія розташована в Харкові.

Також у випуску:

"Інтимні зони" Тимошенко, яка незлим тихим згадала і Порошенка, і Гройсмана, і всіх інших своїх противників.

Насіров може виявитись реінкарнацію Левія Матвія.

Надія Савченко навідувалась до бойовиків, але як саме вона туди потрапила.

Гройсман заявив, що поїхав у Туреччину домовлятись за безвіз.

Єфремов не встиг втекти, от і жаліється.

Надія Савченко вирішила змінити імідж та професію.

Теги: релігія Роман Насіров Юлія Тимошенко Надія Савченко Валерія Гонтарева Вєсті.UA
Джерело: 24 Канал
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