Вєсті.UA. Жир. Остання з Гонтарєвих. "Найдуховніша" українська єпархія
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 18 березня – Валерія Гонтарєва збирається передати свій досвід іншим поколінням. Як виявилось, найбагатша в Україні православна єпархія розташована в Харкові.
Також у випуску:
"Інтимні зони" Тимошенко, яка незлим тихим згадала і Порошенка, і Гройсмана, і всіх інших своїх противників.
Насіров може виявитись реінкарнацію Левія Матвія.
Надія Савченко навідувалась до бойовиків, але як саме вона туди потрапила.
Гройсман заявив, що поїхав у Туреччину домовлятись за безвіз.
Єфремов не встиг втекти, от і жаліється.
Надія Савченко вирішила змінити імідж та професію.
Джерело: 24 Канал
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