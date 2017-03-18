Вєсті.UA. Жир. Остання з Гонтарєвих. "Найдуховніша" українська єпархія

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 18 березня – Валерія Гонтарєва збирається передати свій досвід іншим поколінням. Як виявилось, найбагатша в Україні православна єпархія розташована в Харкові.

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