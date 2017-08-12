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Вєсті.UA. Жир. Повернення блудного сина. Нові досягнення Савченко

Вєсті.UA 18:20, сьогодні 112 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 12.08. – після затримання, раку, тисячі хворіб Роман Насіров повернувся до ДФС. Надія Савченко продовжує підкорювати нові вершини.

Також у випуску:

Нова стратегія Петра Порошенка.

Скільки коштують протитанкові установки FGM-148 Javelin.

Мер Харкова Михайло Добкін обізвав Росію "ж*пою".

Вседозволеність народним депутатам України.

Скільки громадян Російської Федерації не змогли повернутись на територію України.

Через декомунізацію підкосило здоров'я Петра Симоненка.

Теги: Новини політики Петро Порошенко Вєсті.UA Роман Насіров Надія Савченко Михайло Добкін Державна фіскальна служба Петро Симоненко Декомунізація
Джерело: 24 Канал
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