Вєсті.UA. Жир. Повернення блудного сина. Нові досягнення Савченко
Вєсті.UA 18:20, сьогодні 112 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 12.08. – після затримання, раку, тисячі хворіб Роман Насіров повернувся до ДФС. Надія Савченко продовжує підкорювати нові вершини.
Також у випуску:
Нова стратегія Петра Порошенка.
Скільки коштують протитанкові установки FGM-148 Javelin.
Мер Харкова Михайло Добкін обізвав Росію "ж*пою".
Вседозволеність народним депутатам України.
Скільки громадян Російської Федерації не змогли повернутись на територію України.
Через декомунізацію підкосило здоров'я Петра Симоненка.
Джерело: 24 Канал
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