Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 14.10 – засідання українського парламенту все більше та більше нагадують традиційний відьомський шабаш. Як виявилось, політика для Юлії Тимошенко – лише прикриття для значно цікавішого бізнесу.

Також у випуску: Петро Порошенко спромігся загіпнотизувати Ердогана. Такий різносторонній та різноплановий Олег Ляшко. Саакашвілі набирає супергероїчну команду. Цікава історія чеського президента Земана. Сіамські близнята окупованих територій.

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