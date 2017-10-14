Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA 18:45, сьогодні 428 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 14.10 – засідання українського парламенту все більше та більше нагадують традиційний відьомський шабаш. Як виявилось, політика для Юлії Тимошенко – лише прикриття для значно цікавішого бізнесу.
Також у випуску:
Петро Порошенко спромігся загіпнотизувати Ердогана.
Такий різносторонній та різноплановий Олег Ляшко.
Саакашвілі набирає супергероїчну команду.
Цікава історія чеського президента Земана.
Сіамські близнята окупованих територій.
Джерело: 24 Канал
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