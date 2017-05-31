Вже не МінСтець – соцмережі відреагували на відставку Стеця

31 травня Юрій Стець написав заяву про відставку з посади глави Міністерства інформаційної політики більше відомого як МінСтець. Заява міністра викликала бурхливе обговорення у соцмережах.

Зокрема, користувачі пригадують попередню заяву про відставку, яку Стець зробив у грудні 2015 року. У лютому 2016 він відкликав свою заяву.

Відомо, що цього разу причиною стало погане самопочуття Юрія Стеця, наразі він перебуває у лікарні.

Кого б не поставили на місце Стеця, навіть якщо це буде бродячий кіт чи лісовий пеньок, результат його роботи буде кращим за попередника — Порохокот (@pIebeian) 31 травня 2017 р.

После двух лет нахождения в коме, Юрий Стець пришел в себя для того, чтобы написать заявление об отставке по состоянию здоровья — Роман Донік (@donikroman) 31 травня 2017 р.

Стець усё ??

Здоровье на службе подорвал? ? https://t.co/I58GadQEAZ — Svitlana Prykhodko (@yA_LanaSvet) 31 травня 2017 р.

Вы б так работали, как Стець, вас бы вообще на коляске вывезли — Snowie (@HuSnizhne) 31 травня 2017 р.

Приду в МинСтець и он станет МинПанд. Совпадение? Не думаю! — МинПанд (@crimeapanda) 31 травня 2017 р.