"Взяття Рейхстагу" – яскравий зразок російської пропаганди

"Історія взяття Червоною армією Рейхстагу, як і багато чого іншого в історії Другої Світової війни, є вельми мітологізованою, в ній були ретельно розставлені "правильні" акценти, підчищені незручні факти й навіть славетне фото, як героїчні сержанти Єгоров та Кантарія встановлюють знамено на куполі Рейхстагу, є постановочним."

Про це написав у своїй статті експерт-міжнародник Борис Немировський "Штурм підмосковного Рейхстагу, або Як "дідивоювали чіста па-русскі".

Незважаючи на той факт, що суть взяття символу Рейхстагу є гарно спланованою радянською пропагандою, сучасно Росія й надалі пишається цим міфом. Більше того, вони намагаються відтворити берлінський Рейхстаг 1945-го у підмосковському парку "Патріот", щоб підлітки могли знову і знову захоплювати цю будівлю.

Такі дії призвели до невдоволення з боку німецької влади. У Німеччині наголосили, що це "неприйнятний акт агресії" і "загрозу військових дій" щодо їх країни. Спікер німецького зовнішньополітичного відомства Мартін Шефер наголосив:

Ми б не побудували щось подібне для виховання німецької молоді!

"Той факт, що саме ця будівля й досі є місцем засідань парламенту ФРН, вочевидь, не має для Сергія Кужугетовича жодного значення, – пише Борис Немировський.

А щоб зайвий раз довести любов російських можновладців видумувати факти, Немировський нагадав про історію з постановчим фото, на якому сержанти Єгоров та Кантарія вивішують прапор СРСР над Рейхстагом. Це фото роками позиціонувалось як доказ захоплення "символу нацизму" до 1 травня. Хоча насправді, першим цей прапор почепив солдат Михайло Мінін виключно за винагороду. Яку, до слова, він так і не отримав. А будівлю змогли захопити тільки 2 травня. І це ще один приклад того, як у Росії прийнято десятиліттями маніпулювати інформацією.

Читайте також: Українців цілеспрямовано ламають стресом