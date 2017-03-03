WEGAME 3.0 – унікальна подія для геймерів

8-9 квітня на території арт-заводу "Платформа" буде проходити фестиваль WEGAME 3.0.

Це унікальна подія, яка збере разом геймерів, гіків, косплеєрів, а також іменитих представників геймдеву і кіберспорту.

Реєстрація вже відкрита на офіційному сайті заходу!

2 березня команда фестивалю WEGAME в незвичайній формі звернула увагу на проблему відновлення Шулявського моста. Об'єднавшись в анонімну організацію, яка не спрагла слави і поклоніння, вони прийшли передати послання для киян.

Коротка передісторія. Супергерої Києва почули відчайдушний заклик про допомогу і зібралися разом заради великої мети – порятунку Шулявського моста.

Більше новин про WEGAME 3.0 і його команді шукайте на офіційному сайті проекту. Квиток вже можна купити за посиланням.