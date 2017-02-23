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WEGAME 3.0: дізнайся, де та як відбудеться головна ігрова подія столиці

11:40, сьогодні 71 Читать новость на русском
WEGAME 3.0
WEGAME 3.0

8-9 квітня на території арт-заводу "Платформа" відбудеться фестиваль WEGAME 3.0.

Ця унікальна подія згуртує геймерів, гиків, косплеєрів і відомих представників геймдеву та кіберспорту.

Що чекає на тебе на WEGAME 3.0?

У межах дводенного фестивалю станеться чимало яскравих і цікавих активностей для відвідувачів будь-якого віку.

Косплей-шоу

Топові косплеєри та початківці на сцені WEGAME 3.0 продемонструють свої номери в одній із звичних категорій:

  1. "3-11 років";
  2. "12-17 років";
  3. "Комікси та художня література";
  4. "Фільми, мультфільми, серіали";
  5. "Відеоігри".

Переможці в кожній з номінацій отримають гідні винагороди. Визначатимуть найкращі виступи авторитетні та неупереджені судді, добре відомі косплей-спільноті країни.

WEGAME AWARDS і зона для ігрових розробників

На фестивалі організують зону, повністю присвячену розробникам комп'ютерних ігор. Свої роботи представлять великі компанії та інді-проекти.

Крім того, вперше відбудеться нагородження WEGAME AWARDS. Експертна комісія та відвідувачі фестивалю виберуть переможців у 10 номінаціях. Це чудовий шанс для студій, які отримають нагоду не тільки ознайомити широку аудиторію зі своїм продуктом, але й зібрати максимально об'єктивний feedback.

Відкритий лекторій

Однією з головних частин фестивалю знову буде лекторій. У ньому візьмуть участь фахівці з відеоігрового маркетингу та просування ігор у тематичних рейтингах. Виступатимуть розробники, що створюють софт і розважальний контент для мобільних платформ і ПК. Власним досвідом поділяться успішні IT-стартапи та популярні косплеєри. Очікуються доповіді від організаторів кіберспортивних турнірів.

Виставкова зона

Демозона WEGAME 3.0 – це не просто зібрання стендів з сувенірною продукцією. Серед експонентів фестивалю візьмуть участь всесвітньо відомі компанії, що працюють у галузі інновацій. Тут буде нагода ознайомитися з новими софтверними та хардверними рішеннями, оглянути найновіші гаджети.

Та звісно, на WEGAME 3.0 ти зіграєш у демоверсії ігор, серед яких будуть ще не анонсовані публічно!

Ще одним приємним моментом традиційно стане зона настільних ігор – "острівець затишку" для перепочинку від головних активностей фестивалю, релаксу та спілкування в приємній компанії.

Організатором події є міжнародна івент-компанія Smile-Expo – лідер в організації трендових та інноваційних заходів.

Реєстрацію вже відкрито на офіційному сайті заходу!

Більше новин про WEGAME 3.0 шукай на офіційному сайті проекту. Придбай квиток за посиланням.

Теги: Київ
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