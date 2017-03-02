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WEGAME Awards: хто обиратиме переможців?

15:54, сьогодні 25 Читать новость на русском
Ігор Поспішний
Ігор Поспішний

На третьому фестивалі WEGAME 8-9 квітня вперше відбудеться нагородження WEGAME Awards.

Під час події номінують і нагородять найкращі ігрові проекти професійних і незалежних студій.

Визначатимуть переможців у 10 номінаціях не лише відвідувачі, але й запрошені експерти індустрії. До вашої уваги трійка перших суддів WEGAME Awards:

Ігор Поспішний організатор кубку незалежних розробників Indie Cup, а також співвласник PR-агенції GTP Media, створеної з метою просування ігрових проектів. Розпочинав кар'єру в геймдеві на позиції тестувальника, зараз активно розвиває екосистему українських ігрових інді-проектів.

Юлія Мошкарева директор Indie Prize, Team Leader незалежної української студії Wildec LLC. Подорожує світом у пошуках талановитих інді-розробників, найкращі з яких отримують стипендію Indie Prize. Грант Indie Prize отримують сотні найкращих інді-ігор, які визначають 4 рази на рік на конференціях Casual Connect.

Сергій "BizDev guy" Харченко PR-менеджер геймдев-проектів. Свого часу працював за напрямками продакт-плейсменту, геймдизайну, маркетингу, комьюніті- та продакт-менеджменту, копірайтингу. Врешті знайшов своє місце між BizDev'а та PR. Зараз розробляє власний проект ігрову BizDev-спільноту.

Згодом ми оголосимо повний судійський склад церемонії нагородження розробників відеоігор WEGAME Awards! Слідкуйте за актуальною інформацією в розділі "Новини".

Придбайте квиток на фестиваль за посиланням.

Теги: Київ
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