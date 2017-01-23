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WikiLeaks почав полювати за декларацією Трампа з допомогою користувачів мережі

08:31, сьогодні 83 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / bbc

Сайт WikiLeaks звернувся з проханням до користувачів інтернету надіслати для публікації матеріали про податкову декларацію президента Дональда Трампа.

Раніше на сайті петицій Білого дому було розміщено звернення з вимогою опублікувати податкову декларацію Дональда Трампа.

Наразі петицію підтримали понад 235 тисяч осіб при необхідних 100 тисячах.

Радник Трампа Келлін Конвей сказала, що Трамп не буде публікувати свою податкову декларацію. Відправте її нам, щоб ми це зробили,
– йдеться в повідомленні порталу в Twitter.

Однак радник президента Келлін Конвей заявила, що Трамп не буде публікувати свою податкову декларацію. За її словами, "людям немає діла до його податкової звітності".

Читайте також: Трамп приховує від американців свою податкову декларацію

Теги: Політика Дональд Трамп гроші
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