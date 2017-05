Новий вірус-здирник XData атакував українські комп'ютери

Як повідомляє портал Аin.ua, шкідливу програму виявили дослідники MalwareHunter, які обслуговують сервіс ID-Ransomware.

Станом на 19 травня вже було підтверджено 135 унікальних випадків інфікування, 95% із яких припало на українських користувачів.

Темпи поширення XData Україною в чотири рази вищі за вірус WannaCry.



В мережі шириться новий вірус-здирник XData

Відомо, що XData шифрує всі файли за допомогою алгоритму AES. Після шифрування всі файли мають розширення .~Xdata~. Вірус не змінює фон робочого столу, а лише має в основних директоріях текстовий файл How Can I Decrypt My Files. У ньому йдеться, що для розшифрувки файлів необхідно відправити спеціальний ключ по одній із email-адрес.



Вірус-здирник XData: як розпізнати вірус на комп'ютері

Способів розшифровки без оплати викупу наразі немає. Зловмисники вимагають від 0,1 до 1 біткоіна в залежності від обсягу зашифрованих даних і того, постраждав окремий комп'ютер або мережа компанії. Курс біткоіна зараз становить понад 2 тисячі доларів, отже розмір викупу коливається від 5,8 тисяч гривень до 58 тисяч.

Як саме XData поширюється та уражує комп'ютери, поки що не з'ясували. Стандартними шляхами для вірусів-вимагачів є фішингові атаки через електронні листи із зараженими програмами, фальшиві рекламні посилання, уражені установники та інші.