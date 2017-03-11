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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Я – агент Путіна, – чеський президент невдало пожартував

13:25, сьогодні 673 Читать новость на русском
Президент Чехії Мілош Земан
Президент Чехії Мілош Земан / Дзеркало тижня

Президент Чехії Мілош Земан прокоментував закиди про його дружні стосунки з Росією.

Про це повідомляє місцеве видання Ceske Noviny.

Під час прес-конференції, на якій Мілош Земан оголосив, що збирається балотуватися на наступних президентських виборах, журналісти запитали його щодо добрих відносин з Росією.

"Ви знаєте, я російський агент і, зокрема, Володимира Володимировича Путіна. Я повинен додати, що також є агентом китайського президента і навіть нового президента США. Я агент Ізраїлю, який завжди підтримує. Хочу аби закінчились санкції, які відносяться до Росії", – заявив президент Чехії.

Після цього глава країни додав, що насправді є агентом лише однієї країни – Чеської Республіки.

Теги: Політика Новини Росії Чехія Володимир Путін
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