Я – агент Путіна, – чеський президент невдало пожартував

Президент Чехії Мілош Земан прокоментував закиди про його дружні стосунки з Росією.

Про це повідомляє місцеве видання Ceske Noviny.

Під час прес-конференції, на якій Мілош Земан оголосив, що збирається балотуватися на наступних президентських виборах, журналісти запитали його щодо добрих відносин з Росією.

"Ви знаєте, я російський агент і, зокрема, Володимира Володимировича Путіна. Я повинен додати, що також є агентом китайського президента і навіть нового президента США. Я агент Ізраїлю, який завжди підтримує. Хочу аби закінчились санкції, які відносяться до Росії", – заявив президент Чехії.

Після цього глава країни додав, що насправді є агентом лише однієї країни – Чеської Республіки.