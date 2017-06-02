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Я – дочка головного мільярдера і грабіжника Росії: Ліза Пєскова невдало пожартувала в Instagram

19:28, сьогодні 955 Читать новость на русском
Ліза Пєскова
Ліза Пєскова / thesun.co.uk

Донька "рупора" Кремля Дмитра Пєскова написала у соцмережах, що харчується лобстерами, ікрою білуги і має 13 рабів.

Фото із сатиричним дописом Єлизавета Пєскова опублікувала у своєму Instagram.

"Час одкровення настав. Я – Пєскова Єлизавета Дмитрівна, дочка головного мільярдера і злодія країни, прес-секретаря глави держави. Раціон мого харчування складається з лобстерів, посипаних макадаміа і шафраном, завалених ікрою білуги-альбіноса, і девонських крабів. Коротше кажучи, з усього, що вам не по кишені, так як ваша рабська кишеня – моя кишеню, розшита діамантами у 60 карат", – пише Ліза.

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Далі вона пише, що ніде не вчиться, бо "тупа від народження", але це не проблема – диплом купить.

Ймовірно, сторінку доньки прес-секретаря Володимира Путіна зламали хакери.

Як відомо, Єлизавета Пєскова кілька років живе у Парижі, де вчиться у бізнес-школі.

Вообщем, совесть совсем замучила. Заснуть не могу нигде: ни на одной из яхт, ни в одном из дворцов, ни в одном из джетов не получалось сомкнуть глаз. Ни один из слуг не смог меня утешить. Час откровения настал. Я - Пескова Елизавета Дмитриевна, дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства. Это первый текст, который пишу сама. Все остальные заказные. Пашет целая команда холопов, которым я плачу вашими деньгами ради пиара. Рацион моего питания состоит из лобстеров, посыпанных макадамией и шафраном, заваленных икрой белуги - альбиноса, и девонских крабов. Короче говоря, из всего, что вам не по карману, так как ваш рабский карман - мой карман, расшитый бриллиантами 60 карат. Надеюсь, объяснять, что вся жидкость, поступающая в мой организм, не моложе моих лет, вам не придётся. Сплю я на мраморной говядине, присыпанной гагачим пухом. Перед каждым физическим усилием делаю любимую процедуру - золотое обёртывание. Процедура заключается в обертывании тела в чистый слиток золота. Золото, конечно, добывает народ. Процедура, конечно же делается на народные деньги. По спец пром-коду "ДеньгиНарода" скидка 1%. Некоторые холопы пишут, что, проживая во дворце, я не могу рассуждать о 5-этажках. Ну почему же? В моем дворце 6 этажей, так что рассуждения вполне обоснованы ??♀️Занимаюсь я воровством. Мне очень повезло, так как папа мой главный вор страны и учит меня всем тонкостям этого прибыльного искусства. Недавно он поддержал сундуком с награбленным мое начинание. По пром-коду "ДочьВора" скидка на новый курс для молодых амбициозных предпринимателей. У меня 13 рабов : Жуан, Хуан, Агафрий, Верелло, Чук, Аркадий, Базилио, Шо, Ки-Дзи, Точуку, Вася, Дима, ну и третий сами представляете. Как-то раз отправила Агафрия на закрытую распродажу санкционных продуктов, и он вместо сыра Пуле, купил Камамбер...Ну, я думаю каждый меня поймёт, пришлось уволить неуча. Я слышала, что люди работают, но уверена, что вашу холопскую долю я не познаю. Я нигде не учусь, потому что тупа от рождения, но это не проблема, так как диплом мне, разумеется, купят! В конце концов, если мне что-то понадобится - я просто куплю раба на деньги народа! Так что, будущее - за мной!

Допис, поширений nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino)

Теги: Володимир Путін Курйози Новини Росії
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