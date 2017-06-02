Я – дочка головного мільярдера і грабіжника Росії: Ліза Пєскова невдало пожартувала в Instagram

Донька "рупора" Кремля Дмитра Пєскова написала у соцмережах, що харчується лобстерами, ікрою білуги і має 13 рабів.

Фото із сатиричним дописом Єлизавета Пєскова опублікувала у своєму Instagram.

"Час одкровення настав. Я – Пєскова Єлизавета Дмитрівна, дочка головного мільярдера і злодія країни, прес-секретаря глави держави. Раціон мого харчування складається з лобстерів, посипаних макадаміа і шафраном, завалених ікрою білуги-альбіноса, і девонських крабів. Коротше кажучи, з усього, що вам не по кишені, так як ваша рабська кишеня – моя кишеню, розшита діамантами у 60 карат", – пише Ліза.

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Далі вона пише, що ніде не вчиться, бо "тупа від народження", але це не проблема – диплом купить.

Ймовірно, сторінку доньки прес-секретаря Володимира Путіна зламали хакери.

Як відомо, Єлизавета Пєскова кілька років живе у Парижі, де вчиться у бізнес-школі.