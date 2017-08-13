Я – патріот, який хоче щастя для України, – тенісист Стаховський після перемоги

Відомий український тенісист Сергій Стаховський присвятив Україні свою перемогу на турнірі серії ATP Challenger Tour у Словенії.

Відповідні слова він виголосив одразу після тріумфу, передає УНІАН.

Я українець і почуваюся українцем, патріотом. Ці останні чотири роки моя країна проходить через дуже важкий період, тому моя перемога – це свого роду також вшанування і моєї країни. Не треба вважати мене націоналістом, я – просто патріотичний українець, який сподівається, що в моїй країні все буде краще, війна на сході закінчиться, і зрештою ми всі будемо щасливим,

– зауважив спортсмен.

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Додамо, що у фінальній грі змагань українець зустрічався з італійцем Маттео Барреттіні – поєдинок тривав більше двох з половиною годин і у підсумку Стаховський переміг із рахунком 6:7(4:7), 7:6 (8:6), 6:3.

"У нас була хороша підтримка, було дуже приємно грати за заповнених трибун. Заради цього ми виступаємо. Було кумедно, люди кричали щось на кшталт: "Ти обіграв Роджера, ти можеш будь-кого обіграти". Це так, але зараз в тенісі існує велика конкуренція, високий рівень, і тенісист з топ-50 може перемогти суперника з будь-яким рейтингом. Тому це все важко, але я радий, що зміг утримати свій рівень і успішно закінчити матч", – прокоментував фінал український тенісист.

Зауважимо, що ця перемога дозволила Стаховському повернутися до сотні найкращих тенісистів світу – наразі у рейтингу АТР він посідає 99-ту сходинку.

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"Повернення у топ-100? Зараз проходить багато турнірів, не будемо квапити події, хтось може мене обійти. Я отримав свої 80 очок, вони допоможуть мені кудись піднятися і, я сподіваюся, що з цього моменту та надалі буду продовжувати йти вгору. Це нічого не змінить у моєму розкладі, далі я вирушаю виступати в Азію. Але це допоможе бути в основі на US Open, бути в посіві в Азії", – підкреслив він.