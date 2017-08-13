20:31
13 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Панін змінює професію. Нічні розваги священника
Вєсті Кремля
19:00, 12 серпня
Вєсті.UA. Жир. Повернення блудного сина. Нові досягнення Савченко
Вєсті.UA
18:20, 12 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 19:00: Загибель найманців з Донбасу в Сирії. Скандал на Львівщині.
Випуск новин
20:14, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

Я – патріот, який хоче щастя для України, – тенісист Стаховський після перемоги

19:19, сьогодні 668 Читать новость на русском
Сергій Стаховський
Сергій Стаховський / Getty Images

Відомий український тенісист Сергій Стаховський присвятив Україні свою перемогу на турнірі серії ATP Challenger Tour у Словенії.

Відповідні слова він виголосив одразу після тріумфу, передає УНІАН.

Я українець і почуваюся українцем, патріотом. Ці останні чотири роки моя країна проходить через дуже важкий період, тому моя перемога – це свого роду також вшанування і моєї країни. Не треба вважати мене націоналістом, я – просто патріотичний українець, який сподівається, що в моїй країні все буде краще, війна на сході закінчиться, і зрештою ми всі будемо щасливим,
– зауважив спортсмен.

Читайте також: "Виграємо Євро – виголю тризуб на потилиці". Сергій Стаховський – про теніс із Ребровим, любов до "Динамо" і бан для російських медіа

Додамо, що у фінальній грі змагань українець зустрічався з італійцем Маттео Барреттіні – поєдинок тривав більше двох з половиною годин і у підсумку Стаховський переміг із рахунком 6:7(4:7), 7:6 (8:6), 6:3.

"У нас була хороша підтримка, було дуже приємно грати за заповнених трибун. Заради цього ми виступаємо. Було кумедно, люди кричали щось на кшталт: "Ти обіграв Роджера, ти можеш будь-кого обіграти". Це так, але зараз в тенісі існує велика конкуренція, високий рівень, і тенісист з топ-50 може перемогти суперника з будь-яким рейтингом. Тому це все важко, але я радий, що зміг утримати свій рівень і успішно закінчити матч", – прокоментував фінал український тенісист.

Зауважимо, що ця перемога дозволила Стаховському повернутися до сотні найкращих тенісистів світу – наразі у рейтингу АТР він посідає 99-ту сходинку.

Читайте також: Неймовірні тріумфи українських тенісистів: Долгополов вслід за Світоліною святкує перемогу

"Повернення у топ-100? Зараз проходить багато турнірів, не будемо квапити події, хтось може мене обійти. Я отримав свої 80 очок, вони допоможуть мені кудись піднятися і, я сподіваюся, що з цього моменту та надалі буду продовжувати йти вгору. Це нічого не змінить у моєму розкладі, далі я вирушаю виступати в Азію. Але це допоможе бути в основі на US Open, бути в посіві в Азії", – підкреслив він.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Теніс Словенія
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Вы все еще думаете, что Путин идиот?
сьогодні, 19:03 Вы все еще думаете, что Путин идиот?
Юрий Касьянов 10839
Тотальна приватизація в Україні: чому цього не треба боятися
сьогодні, 15:55 Тотальна приватизація в Україні: чому цього не треба боятися
Блог Медіа 2538
Правша чи лівша? Хто з світових і українських знаменитостей шульга: тест
сьогодні, 13:06 Правша чи лівша? Хто з світових і українських знаменитостей шульга: тест
1366
Прорыв в Приднестровье: военно-политическое самоубийство для России
сьогодні, 12:01 Прорыв в Приднестровье: военно-политическое самоубийство для России
Злой Одессит 8699
Чому Балчун не зміг реформувати
сьогодні, 10:00 Чому Балчун не зміг реформувати "Укрзалізницю"
Сергій Лещенко 1590
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Опубліковано відео обвалу будівлі коледжу на Прикарпатті
 15 травня , 18:19
Атака вірусом Petya: ціллю хакерів була Україна, – глава Міноборони Польщі
 29 червня , 16:15
Для мешканців Балаклії відкрили гарячу лінію
 25 березня , 17:27
Розенблат про справу проти нього – дивіться у програмі "Лівий берег" з Сонею Кошкіною сьогодні о 20:00
 22 червня , 15:39
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук