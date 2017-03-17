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Я мав стати третім номером в Небесній Сотні, – нардеп заявляє про погрози

09:00, сьогодні 2443 Читать новость на русском
Нардеп Луценко каже про погрози
Нардеп Луценко каже про погрози / Facebook

Народний депутат Ігор Луценко каже, що йому погрожують.

Про це Луценко написав у своєму Facebook.

Нардеп від "Батьківщини" говорить про погрози як зі сторони колег по парламенту, так і зі сторони правоохоронців.

Погрози від мусорів – це НЕ нове для мене, і НЕ неочікуване. Мусора, котрих кришує Аваков і його свора, давно незадоволені тим, що я не забув їм зраду – вбивства на Майдані, колабораціонізм з агресором. От тепер їх нарешті спустили з ланцюга,
– написав Ігор Луценко.

Він каже, що не боїться погроз, "бо мав стати третім номером у Небесній Сотні".

"Чи боюся я? Мені не надто хочеться помирати, але – і сильного страху немає, бо нинішнє моє життя є бонусним. Насправді я мав стати третім номером у Небесній сотні, десь між Вербицьким і Нігояном, тому все життя, що є зараз – це приємний сюрприз", – згадав нардеп.

Читайте також: Оприлюднили прізвища депутатів, що влаштували "путч" в Раді

Теги: Україна Політика Скандал Верховна Рада Арсен Аваков ВО Батьківщина
Джерело: 24 Канал
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