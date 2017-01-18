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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Я не буду торгувати інтересами країни навіть в умовах, у яких зараз перебуває Львів, – Садовий

18:38, сьогодні 708 Читать новость на русском
Андрій Садовий
Андрій Садовий / 24 Канал

Міський голова Львова та лідер "Об’єднання "Самопоміч" переконаний, що причиною тієї безпрецедентної ситуації, яка склалась у Львові із вивезенням сміття, стала принципова позиція "Самопомочі" у парламенті стосовно важливих для країни питань, зокрема, особливого статусу Донбасу та виборів на окупованих територіях на умовах Кремля.

Про це Андрій Садовий сказав у відеозверненні.

Місто зверталось до усіх можливих інстанцій, щоб отримати доступ до полігонів для тимчасового вивезення сміття до моменту побудови сміттєпереробного комплексу. Сьогодні усі перевізники повідомили, що мають проблеми із вивезенням сміття, або ж взагалі не мають куди його вивозити.

Ми більше ніж півроку самотужки справлялись з ліквідацією наслідків підпалу Грибовицького полігону. На сьогодні ми розраховуємо, що держава нарешті надасть допомогу місту Львову. Я також звернувся до міжнародних екологічних організацій, міст-партнерів та посольств іноземних держав з інформацією про ситуацію, яка склалась, та проханням про допомогу. Потенційна екологічна криза може отримати міжнародний характер а її наслідки відчути мешканці сусідніх держав,
– зазначив Андрій Садовий.

Міський голова Львова наголошує: "Мене часто запитують, чому я не можу домовитись з вищими посадовими особами, аби тиск на Львів та блокада міста припинились. Однак я не маю ані жодних повноважень, ані бажання торгувати інтересами країни навіть в таких надзвичайних умовах, які створені для Львова. Відтак, буду діяти в межах тих повноважень та компетенцій, якими наділений як міський голова Львова".

Читайте також: У Львові запрацював штаб з вирішення проблеми вивезення сміття

Теги: Україна Політика Скандал Верховна Рада Самопоміч Львів Андрій Садовий
Джерело: 24 Канал
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