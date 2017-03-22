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Я не хотів цієї роботи, – держсекретар Трампа розповів, хто вмовив його погодитись на посаду

17:03, сьогодні 162 Читать новость на русском
Посадою глави Держдепу США Тіллерсон завдячує дружині
Посадою глави Держдепу США Тіллерсон завдячує дружині / Getty images

Державний секретар США Рекс Тіллерсон зізнався, хто погодитись на цей пост його вмовила дружина.

За словами Тіллерсона, саме вона переконала його погодитися на спокусливу пропозицію Дональда Трампа.

Я не хотів цю роботу. Я не прагнув до цієї роботи. Але моя дружина сказала, що я повинен,
– сказав він в інтерв'ю виданню Independent Review Journal.

Тіллерсон каже, що його дружина таки виявилась правою.

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"Дружина переконала мене. Вона була права. Я повинен це зробити", – додав він.

До призначення на посаду державного секретаря США Рекс Тіллерсон очолював компанію Exxon Mobil. Раніше він розповідав, що мав у планах у березні 2017 року, піти у відставку і поїхати на ранчо, щоб більше часу проводити з онуками.

13 грудня стало відомо, що новообраний президент США Дональд Трамп вибрав на пост нового держсекретаря голову найбільшої в США нафтової компанії ExxonMobil 64-річного Рекса Тіллерсона.

Теги: Політика США Дональд Трамп
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