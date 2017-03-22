Я не хотів цієї роботи, – держсекретар Трампа розповів, хто вмовив його погодитись на посаду

Державний секретар США Рекс Тіллерсон зізнався, хто погодитись на цей пост його вмовила дружина.

За словами Тіллерсона, саме вона переконала його погодитися на спокусливу пропозицію Дональда Трампа.

Я не хотів цю роботу. Я не прагнув до цієї роботи. Але моя дружина сказала, що я повинен,

– сказав він в інтерв'ю виданню Independent Review Journal.

Тіллерсон каже, що його дружина таки виявилась правою.

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"Дружина переконала мене. Вона була права. Я повинен це зробити", – додав він.

До призначення на посаду державного секретаря США Рекс Тіллерсон очолював компанію Exxon Mobil. Раніше він розповідав, що мав у планах у березні 2017 року, піти у відставку і поїхати на ранчо, щоб більше часу проводити з онуками.

13 грудня стало відомо, що новообраний президент США Дональд Трамп вибрав на пост нового держсекретаря голову найбільшої в США нафтової компанії ExxonMobil 64-річного Рекса Тіллерсона.