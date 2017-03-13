10:42
13 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кого
Вєсті Кремля
21:48, 11 березня
Вєсті.UA. Жир.
Вєсті.UA
23:11, 11 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандальна заява Гіркіна. Зіткнення в Нагірному Карабаху
Випуск новин
22:36, 12 березня
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Я не можу це пояснити, – Тимошенко про поведінку Савченко

10:08, сьогодні 577 Читать новость на русском
Надія Савченко тисне руку Юлії Тимошенко
Надія Савченко тисне руку Юлії Тимошенко / Фото з відкритих джерел

За словами лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко, її погляди та погляди Надії Савченко на життя і війну кардинально розійшлися.

Про це політик розповіла в інтерв'ю ТСН.

Тимошенко каже, що взяла Надію Савченко у партію і зробила своїм першим номером у передвиборчому списку "Батьківщини", адже асоціювала події, які відбулись з українською льотчицею, з власним життям. Адже також фігурувала у кількох карних справах і знає, що таке – сидіти за ґратами.

"За ґратами вона себе вела дуже мужньо. Вона виглядала як сильний патріот України. І ми розуміли, як відбувається швидке звільнення військовополонених в Росії, я знала, що треба піднімати її питання на найвищому політичному рівні. Тому що по-іншому звільнити її буде просто неможливо. Її б просто там забули і вона може б там загинула. Я вірила в неї", – зазначила лідер "Батьківщини".

Читайте також: Тимошенко зізналася, на що була готова заради Ющенка

Вона додала, що не може пояснити кардинальної зміни поведінки Надії Савченко після її повернення в Україну.

Я не можу це пояснити. Наші погляди на життя і на війну, на те, як рухатися Україні, розійшлися докорінно. Ми зараз розлучилися, але розлучилися абсолютно мирно,
– підкреслила політик.

Нагадаємо, 15 грудня 2016 року фракція "Батьківщина" ухвалила рішення про виключення нардепа Надії Савченко зі складу цієї фракції.

Теги: Політика Україна Юлія Тимошенко Надія Савченко ВО Батьківщина
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
На свята Україна зробить подарунок жителям окупованих територій
 23 листопада 2016 , 17:08
Пологовий будинок обстріляли у Львові
 27 лютого , 13:17
Мирний мешканець постраждав під обстрілами бойовиків по Авдіївці
 9 лютого , 17:58
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук