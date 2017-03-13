Я не можу це пояснити, – Тимошенко про поведінку Савченко

За словами лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко, її погляди та погляди Надії Савченко на життя і війну кардинально розійшлися.

Про це політик розповіла в інтерв'ю ТСН.

Тимошенко каже, що взяла Надію Савченко у партію і зробила своїм першим номером у передвиборчому списку "Батьківщини", адже асоціювала події, які відбулись з українською льотчицею, з власним життям. Адже також фігурувала у кількох карних справах і знає, що таке – сидіти за ґратами.

"За ґратами вона себе вела дуже мужньо. Вона виглядала як сильний патріот України. І ми розуміли, як відбувається швидке звільнення військовополонених в Росії, я знала, що треба піднімати її питання на найвищому політичному рівні. Тому що по-іншому звільнити її буде просто неможливо. Її б просто там забули і вона може б там загинула. Я вірила в неї", – зазначила лідер "Батьківщини".

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Вона додала, що не може пояснити кардинальної зміни поведінки Надії Савченко після її повернення в Україну.

Я не можу це пояснити. Наші погляди на життя і на війну, на те, як рухатися Україні, розійшлися докорінно. Ми зараз розлучилися, але розлучилися абсолютно мирно,

– підкреслила політик.

Нагадаємо, 15 грудня 2016 року фракція "Батьківщина" ухвалила рішення про виключення нардепа Надії Савченко зі складу цієї фракції.