Я не підтримую, значить їх не буде, – Порошенко про дострокові парламентські вибори

Президент Петро Порошенко вкотре наголосив, що не підтримує ідеї проведення в Україні дочасних парламентських виборів.

Про це він сказав в Національному музеї історії України, виступаючи з нагоди початку святкування 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років.

Оскільки, згідно з Конституцією, рішення про дострокові парламентські вибори і про розпуск парламенту приймає президент України, хочу ще раз наголосити: дострокові парламентські вибори, в яких зацікавлена Росія, я не підтримую, а значить їх не буде,

– сказав Порошенко.

Він запевнив, що протидіятиме всім, хто на догоду Росії намагатиметься насадити в Україні безлад і анархію.

Я протидіятиму всім тим, хто намагатиметься насаджувати в Україні на догоду Росії безлад та анархію — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 березня 2017 р.

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