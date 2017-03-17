Я не підтримую, значить їх не буде, – Порошенко про дострокові парламентські вибори

Президент Петро Порошенко вкотре наголосив, що не підтримує ідеї проведення в Україні дочасних парламентських виборів.
Про це він сказав в Національному музеї історії України, виступаючи з нагоди початку святкування 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років.
Оскільки, згідно з Конституцією, рішення про дострокові парламентські вибори і про розпуск парламенту приймає президент України, хочу ще раз наголосити: дострокові парламентські вибори, в яких зацікавлена Росія, я не підтримую, а значить їх не буде,
– сказав Порошенко.
Він запевнив, що протидіятиме всім, хто на догоду Росії намагатиметься насадити в Україні безлад і анархію.
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