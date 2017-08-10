Я не пишаюсь якістю форми українського військового, – радник президента Юрій Бірюков

Про неякісні продукти на фронті, фінансування Міністерства оборони та форму українських військових, – радник президента та помічник міністра оборони України, керівник волонтерської групи "Крила фенікса" Юрій Бірюков.

Про постачання неякісних консерв на фронт

– Лише за 2017 рік наша лабораторія з мікроскопічним фінансуванням забракувала півтори тисячі тон продовольства. Це 1500 кілограм неякісних продуктів, які намагалися продати Міністерству оборони. Працівники лабораторії інколи за свій кошт купують реактиви для перевірки продуктів. І при цьому стільки неякісних продуктів уже не пройшло перевірку. Питання швидше в тому, хто виготовляє таку продукцію і намагається її продати Міністерству оборони.

Я маю цілу колекцію банок із неякісними продуктами, які намагалися продати на фронт. У 2014 році до лабораторії потрапили консерви, вміст яких не вдалося ідентифікувати. Навіть при проведенні перевірок не вдалося зрозуміти, з якої тварини це зроблено.

– За 2017 рік подано позовів до виробників на загальну суму три мільйони гривень. Загалом маємо 44 позови. Подібні проблеми ми намагаємося вирішувати щоденно, а не лише, коли починається розголос.

Про недофінансування Міністерства оборони

– Цього року сектор безпеки отримав рекордну суму коштів. Але Міністерство оброни з них отримало лише половину. Решту грошей отримали Нацгвардія, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, прикордонники, Нацполіція та інші силові структури.

– Бюджетний запит Міністерства оборони на 2017 рік склав 108 мільярдів гривень. Ця сума передбачала 100% необхідного для Міноборони. Цей бюджетний запит задовольнили на 64%. Вважайте, армія у нас профінансована на 64%. З цих 64%, наприклад, речові потреби забезпечені лише на 30%.

Про форму українських військових

Я пишаюся українським національним прапором, гімном, кольорами української форми. Чи пишаюсь я якістю цієї форми? Ні.

– Форма українських військових коштує зараз приблизно 26-27 доларів за комплект. Ми не можемо купувати дорожчу форму через недофінансування. У нас грошей не вистачає навіть на те, щоб купити необхідну кількість цієї форми за такою ціною.

- Вживана, але якісніша форма від іноземних виробників форма коштує 90-120 доларів за комплект. У нас є можливість закуповувати тканину, що є аналогом відомої британської форми. Але вона коштує в 6 разів більше, ніж українська тканина.