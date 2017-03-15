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Я не вірю у випадковості, – Холодницький про можливий "злив" у справі Насірова

22:36, 14 березня 284 Читать новость на русском
Назар Холодницький
Назар Холодницький / day.kyiv

По факту ймовірного "зливу" буде відбуватись перевірка в рамках слідства.

Про це в прямому ефірі програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Я не вірю у випадковості. Детективи виконували свою роботу, і навіть пост Лещенка, який перший повідомив, що буде відбуватись затримання Насірова, нас ні до чого не спонукав. На той час ми вже встановили місцеперебування Насірова. Але за цим фактом буде відбуватись перевірка в рамках слідства. Тобто хто перший написав і хто перший приїхав,
– заявив він.

Нагадаємо, Насірова підозрюють у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.

Відстороненого головного фіскала арештували на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

Теги: Соня Кошкіна Затримання Насірова Україна Назар Холодницький Сергій Лещенко Роман Насіров НАБУ
Джерело: 24 Канал
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