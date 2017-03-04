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Я не впевнений, що Гонтарева йде, – заступник голови ради НБУ

21:22, сьогодні 365 Читать новость на русском
Глава НБУ Валерія Гонтарева
Глава НБУ Валерія Гонтарева / Дзеркало тижня

Офіційної позиції щодо відставки Валерії Гонтаревої з поста голови Національного банку України ще немає.

Про це повідомив заступник голови ради НБУ Тимофій Мілованов в ефірі "Громадського".

За його словами, щодо відставки Гонтаревої є дуже багато сумнівів.

"Дійсно є розмови про те, що Гонтарева піде з позиції голови Нацбанку. Наскільки я зрозумів, офіційна позиція така, що вона ще не йде. Вона за деякий час має попередити про це. Що б там не казали, я не впевнений, що Гонтарева йде. Навіть якщо вона вийде і покаже заяву", – прокоментував чутки Мілованов.

Заступник голови ради НБУ додав, що відставка Валерії Гонтаревої також залежить і від того, хто буде її наступником. На думку Мілованова, очолювати Нацбанк повинна технічна, професійна людина.

У нас є проблема компетентних спеціалістів. Дуже складно знайти людину, яка всіх задовольняє. Там (посада глави НБУ, – "24") не таке вже хлібне місце, як було 10 років тому,
– зазначив він.

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Нагадаємо, глава Національного банку Валерія Гонтарева допустила можливість своєї відставки після 4-го траншу МВФ за програмою EFF, але пообіцяла попередити про неї за місяць.

Теги: Україна Політика НБУ Валерія Гонтарева
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