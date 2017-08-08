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Я не знаю, хто в цій країні сепаратисти, – Добкін розповів про Крим, війну та російську агресію

15:03, сьогодні 1262 Читать новость на русском
Михайло Добкін
Михайло Добкін / qha

Нардеп від "Опоблоку" Михайло Добкін заявив, що російських військ на території Донбасу немає.

Про це він розповів журналістові Дмитру Гордону в ефірі його авторської програми. Російських регулярних військ там немає, заявив політик, однак сама Росія там є. Окрім того, Добкін доволі цікаво сформулював відповіді на інші прямі запитання.

Наприклад, депутат також заявив, що вже не розуміє, хто є сепаратистами у цій країні. Відповідаючи на аналогічне питання щодо своєї особи, Добкін дипломатично ухилився, мовляв, за часів Януковича і його губернаторства зокрема, то Крим, Луганськ та Донецьк були в складі Україні.

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Крим, на думку нардепа, Росія "забрала". І різницю між термінами "забрала" чи "вкрала", він не бачить. На пряме питання, чи винна Росія у смерті 10 тисяч українців, Добкін просто відповів, що Росія – це "інша держава зі своїми інтересами...".

Нагадаємо, 13 липня депутати Верховної Ради більшістю голосів підтримали усі три подання генпрокурора про зняття недоторканності, затримання та арешт народного депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

Печерський суд постановив задовольнити клопотання прокуратури щодо тримання Добкіна під вартою терміном на два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень.

Першу частину застави за Михайла Добкіна сплатив його колега по "Опоблоку" Вадим Новинський – 30 мільйонів гривень. Другу частину застави – 20 мільйонів гривень – вніс колишній представник "Партії регіонів" Борис Колесніков.

Теги: Новини політики АТО Анексія Криму Михайло Добкін
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