Я ніколи не скажу, що треба здавати наші території. Просто я буду думати, як це можна зробити, – Савченко

Народний депутат надія Савченко доволі грізно відреагувала на те, що її можуть виключити з Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.

Надія Савченко переконана, що вона ніколи не виступала за те, щоб віддати території України окупантам. Однак її фраза про це звучить доволі дивно.

Я ніколи не зраджувала Україну, я ніколи не скажу, що треба здавати наші території. Просто я буду думати як це можна зробити реально, а не просто обіцяти і не виконати,

– заявила Надія Савченко.

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Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони ухвалив рішення звернутися до Генпрокуратури з проханням дати оцінку щодо того, чи є в діях нардепа Надії Савченко порушення закону про боротьбу з тероризмом і ознаки державної зради.



Окрім того, нардепи проголосували за виключення Савченко з Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.