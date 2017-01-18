Я ніколи не скажу, що треба здавати наші території. Просто я буду думати, як це можна зробити, – Савченко
Народний депутат надія Савченко доволі грізно відреагувала на те, що її можуть виключити з Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.
Надія Савченко переконана, що вона ніколи не виступала за те, щоб віддати території України окупантам. Однак її фраза про це звучить доволі дивно.
Я ніколи не зраджувала Україну, я ніколи не скажу, що треба здавати наші території. Просто я буду думати як це можна зробити реально, а не просто обіцяти і не виконати,
– заявила Надія Савченко.
Читайте також: Савченко на переговори з терористами не уповноважували, – СБУ звинуватили нардепа у порушеннях
Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони ухвалив рішення звернутися до Генпрокуратури з проханням дати оцінку щодо того, чи є в діях нардепа Надії Савченко порушення закону про боротьбу з тероризмом і ознаки державної зради.
Окрім того, нардепи проголосували за виключення Савченко з Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.
Коментарі