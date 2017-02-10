Я перший візьму в руки автомат, – Насалик сказав, за яких умов приєднається до блокади Донбасу

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик емоційно висловився в Раді про економічну блокаду Донбасу.

За його словами, блокада може призвести до того, що шахтарі, які досі працюють на непідконтрольній Україні території, поповнять ряди незаконних збройних формувань.

Про це Насалик сказав у виступі з парламентської трибуни під час Години запитань до уряду.

На непідконтрольній території залишилось 60 тисяч шахтарів, оплата їхньої праці відбувається за тією ж ціною, яка ведеться й нашим шахтарям – ця ціна на сьогодні становить 1730 грн,

– уточнив міністр.

На його переконання, питання блокади – це питання політичного рішення, яке має вирішуватись у Верховній Раді.

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"Ми повинні усвідомити, що повна блокада призведе до того, що ці шахтарі не отримають заробітної плати. Якщо ці шахтарі позбавлені форми існування через відсутність зарплати і вони піднімуть зброю і виступлять проти режиму який там є, я перший візьму автомат і приєднаюсь до блокади, але якщо ці шахтарі позбавлені засобів для існування поповнять незаконні збройні формування там – то це питання крові", – розмито висловив свою думку Насалик.

Напередодні міністр лякав, що через блокаду Донбасу українці можуть повернутись до віялових відключень світла.