Я рада, що він отримав по заслугах саме від моєї руки, – Аміна Окуєва про російського кілера

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Під час стрілянини у Києві, коли кілер намагався вбити бійця АТО з батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва, його дружина Аміна Окуєва випустила у вбивцю чотири кулі. Після цього зловмисник потрапив до лікарні.
Там йому зробили операцію і проводять слідчі дії, повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв.
"А кілер виявився дуже непростим – на його совісті багато вбивств чеченців, в тому числі і в Європі. Я рада, що він отримав по заслугах саме від моєї руки. За попередньою інформацією, він буде "ходити під себе" весь залишок свого жалюгідного життя. Одна куля застрягла в хребті. Але в цьому заслуга не моя – так було завгодно Богові в цей священний для нас місяць", – написала Аміна Окуєва.
Нагадаємо, 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків.
Згодом стало відомо, що одним із поранених виявився росіянин Адам Осмаєв, якого підозрювали у замаху на президента Росії Володимира Путіна, тепер він воює на Донбасі і очолює чеченський батальйон імені Джохара Дудаєва.
Разом зі своєю дружиною, яка також воювала в зоні АТО, Аміною Окуєвою, вони домовилися про зустріч з нібито французьким журналістом, який і вистрелив в Осмаєва. Окуєва встигла поранити нападника із нагородної зброї.
У стрільця виявили закордонний паспорт громадянина України на ім’я Олександр Дакар. Зараз обоє чоловіків прооперовані і перебувають у 17-й лікарні Києва.