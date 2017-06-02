Я рада, що він отримав по заслугах саме від моєї руки, – Аміна Окуєва про російського кілера

Під час стрілянини у Києві, коли кілер намагався вбити бійця АТО з батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва, його дружина Аміна Окуєва випустила у вбивцю чотири кулі. Після цього зловмисник потрапив до лікарні.

Там йому зробили операцію і проводять слідчі дії, повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв.

"А кілер виявився дуже непростим – на його совісті багато вбивств чеченців, в тому числі і в Європі. Я рада, що він отримав по заслугах саме від моєї руки. За попередньою інформацією, він буде "ходити під себе" весь залишок свого жалюгідного життя. Одна куля застрягла в хребті. Але в цьому заслуга не моя – так було завгодно Богові в цей священний для нас місяць", – написала Аміна Окуєва.