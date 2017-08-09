Я їду додому, до себе додому: соцмережі обговорюють відставку Балчуна

Соцмережі зреагували на відставку Балчуна / Фото з вільних мереж

Користувачі соціальних мереж миттєво зреагували на новину про те, що Войцех Балчун іде у відставку з посади голови "Укрзалізниці". Так, деякі інтернет-юзери висловлюють невдоволення таким розвитком події, деякі – радість, а дехто просто жартує, що насправді Балчун вирішив піти зніматися у клімах співака Павла Зіброва.