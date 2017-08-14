Я знаю, що робив Янукович в ніч побиття студентів. Я був разом з ним, – Кравчук

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук розповів, чим конкретно займався його наступник президент-втікач Віктор Янукович в ніч на 30 листопада 2013 року, коли "Беркут" жорстоко побив студентів на Майдані незалежності у Києві.

Кравчук зізнався, що багато разів був на полюванні разом з Януковичем. Про це він розповів в ефірі програми "Бацман LIVE".

За словами першого президента, впродовж останнього року Януковича на посаді президента він практично щотижня запрошував його на полювання.

Я не сам ходив, мене запрошували. Щоп'ятниці дзвонила його довірена особа, і мені говорили: "Завтра полювання, Леоніде Макаровичу, і Віктор Федорович вас особисто – підкреслюю! – запрошує,

– розповів Кравчук.

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Перший президент згадує, що на полювання до Януковича приходили різні люди – серед них були як українці, так і росіяни. Каже, що його останнє спільне полювання було у вечір кривавого розгону "Беркутом" студентів на Майдані незалежності у Києві в ніч на 30 листопада 2013 року.

"У п'ятницю він прилетів з Європи, де відмовився підписувати документи, а в суботу було полювання… Обстановка була складною, і ми вже знали, що на Майдані збираються студенти. Коли закінчилося полювання, ми пішли вечеряти, співали пісні. Віктор Федорович завжди співав караоке. У нього був хороший голос..", – розповідає екс-президент.

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Кравчук згадує, що про побиття студентів на Майдані Януковичу доповіли в його та інших гостей присутності. За словами Леоніда Кравчук, Янукович виглядав здивованим, коли про це почув.

Пізно ввечері хтось підійшов до нього і покликав його вийти, він вийшов, через деякий час повернувся і сказав: "Там на Майдані дуже серйозні справи, і я повинен негайно туди їхати". Я досі над одним питанням і не знаходжу відповіді: якщо він знав, що на Майдані щось відбувається або починається щось подібне до того, що потім сталося, для чого потрібні були ці слова? Для нас? Не знаю. Тобто я думаю, що не планувався конфлікт такого масштабу і крові, але виконавці не виконали своїх обов'язків,

– припустив Леонід Кравчук.