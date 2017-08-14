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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

Ядерна війна між США та КНДР: у ЦРУ оцінили імовірність

01:56, сьогодні 237 Читать новость на русском
Чи буде війна між США та КНДР?
Чи буде війна між США та КНДР? / Соцмережі

Попри те, що Північна Корея й надалі здійснюватиме ядерні випробування та "стратегічне терпіння" Вашингтона у цьому питанні добігає кінця, неминучої загрози ядерної війни з США немає.

Про це заявив Директор Центрального розвідувального управління США Майк Помпео у коментарі телеканалу Fox News.

"Я чув розмови про те, що ми є на межі ядерної війни. Я не бачив жодних розвідувальних даних, які б вказували на те, що ми зараз там перебуваємо", – зауважив він.

Читайте також: У ядерній суперечці з КНДР для США вимальовуються небезпечні можливості, – NYT

За словами очільника ЦРУ, Пхеньян із "тривожною швидкістю" просуває свою ракетну програму, і чергове випробування озброєння з боку КНДР не було б несподіванкою.

"Я цілком упевнений, що (північнокорейський лідер Кім Чен Ин – "24") буде продовжувати намагатися розробити власну ракетну програму, тому я не буду здивованим, якщо відбудеться ще одне ракетне випробування", – додав Помпео.

Водночас він застеріг, що "стратегічне терпіння" Вашингтона у цьому питанні добігає кінця.

А на запитання журналістів, наскільки близько КНДР підійшла до створення ядерної боєголовки, здатної ударити по США, директор Центрального розвідувального управління відповів: "Вони наблизилися".

Нагадаємо, що останнім часом конфлікт між Північною Кореєю та США різко загострився. Пхеньян погрожує завдати ракетного удару по США. У Вашингтоні теж готуються до війни. Зокрема, Пентагон повідомив, що готовий вдарити по 12 об'єктах КНДР.

Наразі японські військові розгортають протиракетні комплекси Patriot в районах, над якими можуть пролетіти північнокорейські ракети у випадку їх запуску в сторону острова Гуам. У зв'язку із загрозою війни в Євросоюзі скликають позачергові збори Комісії з питань політики та безпеки.

Теги: Новини політики США КНДР війна ЦРУ
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