"Ягуар" на шаленій швидкості влетів у дерево під Києвом: дивом ніхто не загинув

На Гостомельській трасі автомобіль марки Jaguar на великій швидкості врізався у дерево.

Внаслідок аварії постраждало шість пасажирів, що перебували в салоні.

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Як інформує спільнота "Київ Оперативний", спершу автівка вилетіла в кювет, потім зіштовхнулась зі стовпом, після чого врізалась у дерево.

Одного із постраждалих госпіталізували в критичному стані, ще двоє отримали серйозні травми, а інші троє відбулись лише незначними синцями та подряпинами.

На фото, якими діляться очевидці у соцмережах, видно, що спрацювали подушки безпеки, проте в салоні помітно чимало крові.