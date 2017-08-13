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"Ягуар" на шаленій швидкості влетів у дерево під Києвом: дивом ніхто не загинув

10:52, сьогодні 878 Читать новость на русском
"Ягуар" врізався в дерево на Гостомельській трасі / Фото із соцмереж

На Гостомельській трасі автомобіль марки Jaguar на великій швидкості врізався у дерево.

Внаслідок аварії постраждало шість пасажирів, що перебували в салоні.

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Як інформує спільнота "Київ Оперативний", спершу автівка вилетіла в кювет, потім зіштовхнулась зі стовпом, після чого врізалась у дерево.

Одного із постраждалих госпіталізували в критичному стані, ще двоє отримали серйозні травми, а інші троє відбулись лише незначними синцями та подряпинами.

На фото, якими діляться очевидці у соцмережах, видно, що спрацювали подушки безпеки, проте в салоні помітно чимало крові.

Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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