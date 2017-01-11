Yahoo змінить назву

Вже невдовзі компанію Yahoo перейменують через продаж.

Після продажу основної частини Yahoo компанії Verizon американську інтернет-компанію перейменують на Altaba, пише BBC.

Нова компанія управлятиме активами, які залишаться у неї після продажу інтернет-бізнесу. Наприклад, це частки в Alibaba Group і Yahoo Japan.

Після завершення угоди в компанії зміниться керівництво. Посаду виконавчого директора обійматиме Ерік Брандт, який працював до цього в раді директорів компанії.

Офіційно компанія не пояснює, чому обрала назву Altaba. Однак Wall Street Journal стверджує, що це слово складене зі слів "альтернатива" і Alibaba.

Про рішення телекомунікаційної компанії Verizon Communications придбати інтернет-компанію Yahoo за 4,83 мільярди доларів стало відомо влітку 2016 року. Угода стосується інтернет-бізнесу Yahoo і частини нерухомості компанії. Очікується, що придбання компанією Verizon всього інтернет-бізнесу Yahoo офіційно оформлять в березні цього року.

Раніше Verizon купила компанію AOL. Планується, що Yahoo буде інтегрована з сервісом AOL.

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Yahoo була створена в 1995 році студентами Стенфордського університету Девідом Філом і Джеррі Янгом. Протягом більш ніж 20 років компанія залишалася самостійною. Вона складалася з пошукової системи та ще низки інтернет-сервісів. Глобальна аудиторія Yahoo перевищує 1 мільярд активних користувачів щомісяця, зокрема 600 мільйонів активних користувачів мобільних телефонів.

У 2007-2008 роках компанію пропонували купити майже за 50 мільярдів доларів. Багато експертів та інвесторів критикували її за управлінські помилки. В останні роки Yahoo мала збитки.