Як 10-річний хлопчик-візажист став б'юті-гуру: відеоуроки макіяжу

10-річний британець на ім'я Джек став сенсацією на просторах інтернету. Підписники юного блогера шаленіють від вмінь та нестандартних підходів до візажу у такому юному віці.

Популярність до юного візажиста Джека прийшла завдяки відео-уроку макіяжу, яке розмістила мати хлопчика на Facebook. Буквально за декілька днів набрав популярність і на даний момент зібрав понад 59 мільйонів переглядів.

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Тепер хлопчик-візажист щодня ділиться своїми ідеями в макіяжі і короткими відео-уроками зі своїми читачами в Instagram. Сьогодні в Джека більше 100 тисячі підписників.