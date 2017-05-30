04:33
30 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ УРАГАН У МОСКВІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православна хода проти хіп-хопу. Юний Гамлет у Росії
Вєсті Кремля
23:52, 29 травня
Вєсті.UA. Спортивні амбіції Захарченка. Секс-символ у Верховній Раді
Вєсті.UA
23:01, 29 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 22:00: Руйнівний фонтан. До Європи з дітьми
Випуск новин
22:56, 29 травня
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Курйози
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ УРАГАН У МОСКВІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Як 10-річний хлопчик-візажист став б'юті-гуру: відеоуроки макіяжу

04:03, сьогодні 20 Читать новость на русском
Джек
Джек / Instagram / @makeuupbyjack

10-річний британець на ім'я Джек став сенсацією на просторах інтернету. Підписники юного блогера шаленіють від вмінь та нестандартних підходів до візажу у такому юному віці.

Популярність до юного візажиста Джека прийшла завдяки відео-уроку макіяжу, яке розмістила мати хлопчика на Facebook. Буквально за декілька днів набрав популярність і на даний момент зібрав понад 59 мільйонів переглядів.

Читайте також: Як виглядали б світові красуні із потворними бровами: кумедний експеримент

Тепер хлопчик-візажист щодня ділиться своїми ідеями в макіяжі і короткими відео-уроками зі своїми читачами в Instagram. Сьогодні в Джека більше 100 тисячі підписників.

2nd video! I hope you like it! #makeupforboys #mua #makeup #makeuptutorial

Допис, поширений JACK ?????? (@makeuupbyjack)

Теги: LifeStyle Курйози
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 29 травня: Стихія знищила Москву,
29 травня, 22:27 Головні новини 29 травня: Стихія знищила Москву, "Яндекс-Україна" звинувачують у держзраді
3263
Статус УБД у нас часто отримують мародери і тиловики, які тероризують людей на блокпостах
29 травня, 22:03 Статус УБД у нас часто отримують мародери і тиловики, які тероризують людей на блокпостах
Володимир Шередега 661
Плануємо відпустку: невідомі напрямки для туристів
29 травня, 21:00 Плануємо відпустку: невідомі напрямки для туристів
Анастасія Ковач-Петрушенко 490
Епоха приватизації в Україні: не красти неможливо залишити
29 травня, 20:01 Епоха приватизації в Україні: не красти неможливо залишити
450
Як вивчати англійську самостійно: ефективні поради та ресурси
29 травня, 19:00 Як вивчати англійську самостійно: ефективні поради та ресурси
Наталія Печерська 3159
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук