Як аномальна негода вирує у світі: снігопади, шторми та загиблі

Сотні скасованих авіарейсів, закриті автошляхи та школи. Європа продовжує переживати люту зиму. А ось на заході США через рясні дощі у міста прийшла висока вода.

Туреччина

Четверту добу від аномальних снігопадів потерпає Туреччина. У Стамбулі скасовані сотні рейсів у двох аеропортах. Через погану видимість для морського транспорту закрили Босфор. Припинено поромне сполучення між європейською і азійською частинами Стамбула. Рух ванатажІвок автошляхами - обмежили. Частина шкіл у місті – зачинені. У державних службовців у зв'язку зі стихією скорочений робочий день.

Цей снігопад – найбільший за останні сім років. За даними синоптиків, швидко негода не відступить. Мінусові температури зберігатимуться у найближчі дні.

Італія

У центральній Італії, регіоні Абруццо, сніг подекуди позасипав входи до домівок. Там, де не в змозі проїхати снігоприбиральна техніка, люди прочищають вулиці самотужки. Рух транспорту серйозно ускладнений.

У багатьох регіонах апеннінського півострову скасовані авіарейси та потяги. На півдні школярі залишились удома – навчальні заклади не працюють.

Через морози в Італії вже загинули восьмеро людей.

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Але й холоди подарували італійцям незвичайне чудо природи. Почав замерзати один із найвищих водоспадів Європи – Марморе, і цим привабив десятки туристів.

США

На захід США зимовий шторм приніс не лише сніг, а й високу воду. У Неваді з берегів вийшла ріка Тракі. Вона залила майже півтисячі будинків. 1300 місцевих жителів довелося евакуйовувати. Минулося без жертв. Частину доріг закрили для руху транспорту.

У Каліфорнії потужні дощі призвели до зсувів ґрунту. Комунальні служби очищають вулиці від повалених дерев.

У штаті Орегон через ожеледицю масові аварії на дорогах. Через небезпеку на автошляхах місцевий університет вирішив скасувати навчання.

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