Як астронавти розважаються у космосі: кумедне відео від NASA

На Міжнародній космічній станції космонавти NASA вирішили трохи розважитись. Своє дозвілля в умовах невагомості вони зняли на відео.

Ролик з'явився на YouTube-каналі NASA Johnson.

З відео помітно, як астронавти крутили у найрізноманітніший спосіб популярний спінер, та самі оберталися навколо своєї осі у невагомості.

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Більше – дивіться у відео з борту МКС.