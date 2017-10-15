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Як астронавти розважаються у космосі: кумедне відео від NASA

09:59, сьогодні 857 Читать новость на русском
Як астронавти розважаються у космосі
Як астронавти розважаються у космосі / gizmodo.com

На Міжнародній космічній станції космонавти NASA вирішили трохи розважитись. Своє дозвілля в умовах невагомості вони зняли на відео.

Ролик з'явився на YouTube-каналі NASA Johnson.

З відео помітно, як астронавти крутили у найрізноманітніший спосіб популярний спінер, та самі оберталися навколо своєї осі у невагомості.

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Більше – дивіться у відео з борту МКС.

Теги: LifeStyle NASA Космос Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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