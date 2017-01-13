Як Аваков "озброїв до зубів" свого однопартійця

Ігор Котвіцький – найбагатший депутат. У нього є все – квадратні метри, машини, дорогий одяг, на який він витратив щонайменше шістсот тисяч гривень. Але цього всього виявилося замало. Нардеп не може прожити без стволів.

Ігор Котвіцький – лідер за задекларованими грошовими активами. Йдеться про два мільярди гривень. Раніше Котвіцького називали "гаманцем Авакова". Тепер його можна назвати "шестистволом Авакова". Адже міністр подарував своєму товаришу шість стволів.

Нинішній депутат-"фронтовик", а колись радник Авакова, виявився найбільш "заслуженим" серед осіб, нагороджених зброєю.

І якщо пістолетом типу "Форт" нікого не здивуєш, то такі експонати, як Маузер – значно цікавіше.

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Навіщо Котвіцькому шість пістолетів – сказати важко.

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